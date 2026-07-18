UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douarnenez

Ciné plein air projection du film En fanfare Douarnenez

vendredi 14 août 2026 · Douarnenez

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Kermabon
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Ciné plein air projection du film En fanfare

Kermabon Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 22:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Barbecue partageurs et jeux en bois à partir de 18h.   .

Kermabon Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 10 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné plein air projection du film En fanfare Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-16 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

À voir aussi à Douarnenez (Finistère)