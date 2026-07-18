AGENDA · Douarnenez
Ciné plein air projection du film En fanfare Douarnenez
vendredi 14 août 2026 · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Ciné plein air projection du film En fanfare
Kermabon Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 22:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Barbecue partageurs et jeux en bois à partir de 18h. .
Kermabon Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 10 07
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English :
L’événement Ciné plein air projection du film En fanfare Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-16 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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