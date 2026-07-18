Informations pratiques

Douarnenez

Ciné plein air projection du film En fanfare

Kermabon Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 22:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Barbecue partageurs et jeux en bois à partir de 18h. .

Kermabon Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 10 07

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English :

L’événement Ciné plein air projection du film En fanfare Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-16 par OT PAYS DE DOUARNENEZ