Jeanne-Marie GILBERT Chansons au luth et à la vièle à la chapelle St Michel Rue Anatole France Douarnenez mercredi 12 août 2026.

Douarnenez

Jeanne-Marie GILBERT Chansons au luth et à la vièle à la chapelle St Michel

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Jeanne-Marie Gilbert fait revivre l’art du chant accompagné au luth, à la guiterne et à la vièle dans la plus pure traditionnelle du Moyen-Age et de la Renaissance. Son programme se compose de chansons de trouvères et de troubadours, cantigas, chansons poétiques de la Renaissance et airs de cour baroques. Les textes et les musiques par les plus talentueux artistes de France, d’Espagne, d’Italie et d’Angleterre des XIIIe au XVIIe siècle invitent à un voyage rempli de poésie, de douceur et d’harmonie.Ils ont su à travers les siècles rester étonnamment vivants. .

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55

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English :

L’événement Jeanne-Marie GILBERT Chansons au luth et à la vièle à la chapelle St Michel Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DE DOUARNENEZ