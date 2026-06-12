Jeanne-Marie GILBERT Chansons au luth et à la vièle à la chapelle St Michel Rue Anatole France Douarnenez
Jeanne-Marie GILBERT Chansons au luth et à la vièle à la chapelle St Michel Rue Anatole France Douarnenez mercredi 12 août 2026.
Douarnenez
Jeanne-Marie GILBERT Chansons au luth et à la vièle à la chapelle St Michel
Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Jeanne-Marie Gilbert fait revivre l’art du chant accompagné au luth, à la guiterne et à la vièle dans la plus pure traditionnelle du Moyen-Age et de la Renaissance. Son programme se compose de chansons de trouvères et de troubadours, cantigas, chansons poétiques de la Renaissance et airs de cour baroques. Les textes et les musiques par les plus talentueux artistes de France, d’Espagne, d’Italie et d’Angleterre des XIIIe au XVIIe siècle invitent à un voyage rempli de poésie, de douceur et d’harmonie.Ils ont su à travers les siècles rester étonnamment vivants. .
Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeanne-Marie GILBERT Chansons au luth et à la vièle à la chapelle St Michel Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
À voir aussi à Douarnenez (Finistère)
- Île Tristan Ile Ouverte Cale du Guet Douarnenez 16 juin 2026
- Exposition A table, chez les berbères Voie Florence Arthaud Douarnenez 16 juin 2026
- Visite guidée de l’île Tristan Cale du guet Douarnenez 16 juin 2026
- Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez 16 juin 2026
- Île Tristan Ile Ouverte Cale du Guet Douarnenez 17 juin 2026