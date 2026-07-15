Visite du chantier de restauration de l’Estran Port-musée Douarnenez
mercredi 12 août 2026 · Port-musée · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Visite du chantier de restauration de l’Estran
Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Cet ancien goémonier, construit au chantier Tanguy en 1992, a mené sa carrière à Audierne et aux abords de l’île de Sein jusqu’en 2009 année où il a cessé son activité. .
Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20
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English :
L’événement Visite du chantier de restauration de l’Estran Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-09 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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