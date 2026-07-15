Visite du chantier de restauration de l’Estran Port-musée Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Visite du chantier de restauration de l’Estran

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Cet ancien goémonier, construit au chantier Tanguy en 1992, a mené sa carrière à Audierne et aux abords de l’île de Sein jusqu’en 2009 année où il a cessé son activité. .

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20

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English :

L’événement Visite du chantier de restauration de l’Estran Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-09 par OT PAYS DE DOUARNENEZ