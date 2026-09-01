ATELIER SCIENCE LES SAVANTURIERS Béziers
mercredi 23 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER SCIENCE LES SAVANTURIERS
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-23
Devenez scientifique en herbe et partez à la découverte des étoiles, du vivant, de la matière et des secrets de l’univers !
Explorez le monde avec les yeux d’un scientifique en herbe ! À chaque séance, une nouvelle aventure vous attend comprendre les étoiles, percer les mystères du vivant ou de la matière, reproduire des inventions étonnantes ou encore voyager virtuellement dans l’espace. Une expérience ludique pour apprendre, expérimenter et éveiller sa curiosité.
Découvrez sur le site de la médiathèque quel atelier vous attend !
Inscription conseillée. 8-10 ans. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Become a budding scientist and set out to discover the stars, life, matter, and the secrets of the universe!
L’événement ATELIER SCIENCE LES SAVANTURIERS Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- CONFÉRENCE SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE Béziers 10 septembre 2026
- VOYAGE SONORE SUR LE 1ER ACCORD TOLTÈQUE Béziers 10 septembre 2026
- BAIN DE GONG INTENSIF 1ER ACCORD TOLTÈQUE Béziers 11 septembre 2026
- EXPOSITION YVES MARCEROU Béziers 11 septembre 2026
- RUGBY PRO D2 ASBH/USON NEVERS Béziers 11 septembre 2026