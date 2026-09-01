Informations pratiques

Béziers

ATELIER SCIENCE LES SAVANTURIERS

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-23

Devenez scientifique en herbe et partez à la découverte des étoiles, du vivant, de la matière et des secrets de l’univers !

Explorez le monde avec les yeux d’un scientifique en herbe ! À chaque séance, une nouvelle aventure vous attend comprendre les étoiles, percer les mystères du vivant ou de la matière, reproduire des inventions étonnantes ou encore voyager virtuellement dans l’espace. Une expérience ludique pour apprendre, expérimenter et éveiller sa curiosité.

Découvrez sur le site de la médiathèque quel atelier vous attend !

Inscription conseillée. 8-10 ans. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Become a budding scientist and set out to discover the stars, life, matter, and the secrets of the universe!

L’événement ATELIER SCIENCE LES SAVANTURIERS Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34