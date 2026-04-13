Atelier scientifique « Ça sonne bien ! », Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Atelier scientifique « Ça sonne bien ! » Samedi 6 juin, 15h00 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Avec Les Savants fous, découvre pourquoi et comment nous entendons les sons, étudie le fonctionnement de l’appareil auditif et réalise une petite maquette du tympan pour comprendre vibrations et sons.

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