Atelier scientifique « Ça sonne bien ! », Médiathèque André Malraux, Tourcoing
Atelier scientifique « Ça sonne bien ! », Médiathèque André Malraux, Tourcoing samedi 6 juin 2026.
Atelier scientifique « Ça sonne bien ! » Samedi 6 juin, 15h00 Médiathèque André Malraux Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Avec Les Savants fous, découvre pourquoi et comment nous entendons les sons, étudie le fonctionnement de l’appareil auditif et réalise une petite maquette du tympan pour comprendre vibrations et sons.
Droits réservés
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- La Buissonnière #6 : stage de percussions « Changer de rythme » avec Frédéric L’Homme, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 14 avril 2026
- Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 14 avril 2026
- Juliette raconte, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing 14 avril 2026
- Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire Tourcoing 14 avril 2026
- Juliette raconte Tourcoing 14 avril 2026