Atelier scrapbooking Carsac-Aillac
Atelier scrapbooking Carsac-Aillac vendredi 24 juillet 2026.
Carsac-Aillac
Atelier scrapbooking
Chemin de la Tavernerie Carsac-Aillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00
Date(s) :
2026-07-24
La médiathèque de Carsac-Aillac organise un atelier de scrapbooking pour les enfants dès 7 ans. Au programme création d’un mini-album souvenirs en zig-zag avec Léanne. Rendez-vous le 24 juillet de 14 h à 16 h. Places limitées, inscription obligatoire.
La médiathèque de Carsac-Aillac propose un atelier de scrapbooking spécialement conçu pour les enfants à partir de 7 ans. Encadrés par Léanne, les participants réaliseront un mini-album souvenirs en zig-zag, une création originale à personnaliser avec papiers, découpes et décorations. Cet atelier créatif permet de développer son imagination, sa minutie et le plaisir de fabriquer un objet unique à conserver ou à offrir. Organisée le vendredi 24 juillet de 14 h à 16 h, cette animation se déroule dans une ambiance conviviale et ludique. Le nombre de places étant limité à 6 participants, l’inscription est obligatoire auprès de la médiathèque. .
Chemin de la Tavernerie Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bm.carsac-aillac@orange.fr
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English : Atelier scrapbooking
The Carsac-Aillac Media Center is hosting a scrapbooking workshop for children ages 7 and up. On the agenda: creating a zigzag-style mini-memory album with Léanne. The workshop will take place on July 24 from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. Space is limited; registration is required.
L’événement Atelier scrapbooking Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du pays de Fénelon
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