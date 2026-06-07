ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac Parking de l’ehpad Carsac-Aillac

Carsac-Aillac

ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac

Parking de l’ehpad Maison de Retraite Saint Rome Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Prenez votre courage à 2 mains et faites le plein d’adrénaline ! Grimpez sur une falaise naturelle proche de Veyrignac. Notre spécialiste Fred vous fera découvrir cette discipline complète en milieu naturel.

Prévoir chaussures fermées et tenue sportive. A partir de 10 ans, réservation obligatoire

Prenez votre courage à 2 mains et faites le plein d’adrénaline ! Grimpez sur une falaise naturelle proche de Veyrignac. Notre spécialiste Fred vous fera découvrir cette discipline complète en milieu naturel.

Prévoir chaussures fermées et tenue sportive

A partir de 10 ans.

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Parking de l’ehpad Maison de Retraite Saint Rome Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac

Take your courage in 2 hands and get your adrenalin pumping! Climb a natural cliff near Veyrignac. Our specialist Fred will introduce you to this complete discipline in a natural environment.

Bring closed shoes and sporty clothes. Ages 10 and over, booking essential

L’événement ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon