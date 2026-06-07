ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac Parking de l’ehpad Carsac-Aillac
ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac Parking de l’ehpad Carsac-Aillac mercredi 22 juillet 2026.
Carsac-Aillac
ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac
Parking de l’ehpad Maison de Retraite Saint Rome Carsac-Aillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Prenez votre courage à 2 mains et faites le plein d’adrénaline ! Grimpez sur une falaise naturelle proche de Veyrignac. Notre spécialiste Fred vous fera découvrir cette discipline complète en milieu naturel.
Prévoir chaussures fermées et tenue sportive. A partir de 10 ans, réservation obligatoire
Prenez votre courage à 2 mains et faites le plein d’adrénaline ! Grimpez sur une falaise naturelle proche de Veyrignac. Notre spécialiste Fred vous fera découvrir cette discipline complète en milieu naturel.
Prévoir chaussures fermées et tenue sportive
A partir de 10 ans.
RESERVATION OBLIGATOIRE .
Parking de l’ehpad Maison de Retraite Saint Rome Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr
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English : ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac
Take your courage in 2 hands and get your adrenalin pumping! Climb a natural cliff near Veyrignac. Our specialist Fred will introduce you to this complete discipline in a natural environment.
Bring closed shoes and sporty clothes. Ages 10 and over, booking essential
L’événement ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon
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