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ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac Parking de l’ehpad Carsac-Aillac

ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac Parking de l’ehpad Carsac-Aillac

ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac Parking de l’ehpad Carsac-Aillac mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Parking de l'ehpad

Adresse : Maison de Retraite Saint Rome

Ville : 24200 Carsac-Aillac

Département : Dordogne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Carsac-Aillac

ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac

Parking de l’ehpad Maison de Retraite Saint Rome Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Prenez votre courage à 2 mains et faites le plein d’adrénaline ! Grimpez sur une falaise naturelle proche de Veyrignac. Notre spécialiste Fred vous fera découvrir cette discipline complète en milieu naturel.
Prévoir chaussures fermées et tenue sportive. A partir de 10 ans, réservation obligatoire
Prenez votre courage à 2 mains et faites le plein d’adrénaline ! Grimpez sur une falaise naturelle proche de Veyrignac. Notre spécialiste Fred vous fera découvrir cette discipline complète en milieu naturel.
Prévoir chaussures fermées et tenue sportive

A partir de 10 ans.

RESERVATION OBLIGATOIRE   .

Parking de l’ehpad Maison de Retraite Saint Rome Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70  tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac

Take your courage in 2 hands and get your adrenalin pumping! Climb a natural cliff near Veyrignac. Our specialist Fred will introduce you to this complete discipline in a natural environment.
Bring closed shoes and sporty clothes. Ages 10 and over, booking essential

L’événement ÉTÉ ACTIF Escalade pleine nature à Carsac-Aillac Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon

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