Atelier scrapbooking

Salle Abbé Delattre 5 Boulevard de l’Impératrice Étaples Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

De la création pour décorer vos photographies !

L’association propose à nouveau l’initiation à l’art du papier. A partir d’un modèle, plusieurs techniques seront abordées afin de réaliser une carte les outils, les couleurs, le découpage, l’ajout d’un titre.

Matériel à apporter crayons de couleur, feutres. .

Salle Abbé Delattre 5 Boulevard de l’Impératrice Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 61 15 48 11 philippe.floure@sfr.fr

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English :

Creative ways to decorate your photographs!

L’événement Atelier scrapbooking Étaples a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme d’Etaples-sur-Mer