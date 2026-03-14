Atelier scrapbooking Étaples
Atelier scrapbooking Étaples lundi 16 mars 2026.
Atelier scrapbooking
Salle Abbé Delattre 5 Boulevard de l’Impératrice Étaples Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-16
Date(s) :
2026-03-16
De la création pour décorer vos photographies !
L’association propose à nouveau l’initiation à l’art du papier. A partir d’un modèle, plusieurs techniques seront abordées afin de réaliser une carte les outils, les couleurs, le découpage, l’ajout d’un titre.
Matériel à apporter crayons de couleur, feutres. .
Salle Abbé Delattre 5 Boulevard de l’Impératrice Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 61 15 48 11 philippe.floure@sfr.fr
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English :
Creative ways to decorate your photographs!
L’événement Atelier scrapbooking Étaples a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme d’Etaples-sur-Mer