Atelier scrapbooking Fête des mères Bistrot du Charcutier Peyrus
Atelier scrapbooking Fête des mères Bistrot du Charcutier Peyrus mercredi 27 mai 2026.
Peyrus
Atelier scrapbooking Fête des mères
Bistrot du Charcutier 950 route des Limouches Peyrus Drôme
Tarif : 37 – 37 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Venez passer un moment convivial autour du scrapbooking et repartez avec votre création.
.
Bistrot du Charcutier 950 route des Limouches Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 60 73 85 indigo07@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and spend a convivial moment around scrapbooking and leave with your own creation.
L’événement Atelier scrapbooking Fête des mères Peyrus a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme