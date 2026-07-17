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Atelier scrapbooking Médiathèque Municipale Issigeac

jeudi 13 août 2026 · Médiathèque Municipale · Issigeac

Atelier scrapbooking Médiathèque Municipale Issigeac

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Médiathèque Municipale
Adresse
Chemin des Écoliers
Ville
24560 Issigeac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Issigeac

Atelier scrapbooking

Médiathèque Municipale Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Atelier scrapbooking avec initiation à la broderie sur papier.

Apportez votre photo préférée et venez l’embellir à la médiathèque.
Nous vous fournirons le matériel nécessaire pour réaliser votre création.

Sur inscription obligatoire.
Atelier ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 6-7 ans accompagnés d’un adulte.   .

Médiathèque Municipale Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 94 31  mediatheque@mairie-issigeac.fr

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English : Atelier scrapbooking

L’événement Atelier scrapbooking Issigeac a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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