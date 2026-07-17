Atelier scrapbooking Médiathèque Municipale Issigeac
jeudi 20 août 2026 · Médiathèque Municipale · Issigeac
Informations pratiques
Issigeac
Atelier scrapbooking
Médiathèque Municipale Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Atelier scrapbooking avec initiation à la broderie sur papier.
Apportez votre photo préférée et venez l’embellir à la médiathèque.
Nous vous fournirons le matériel nécessaire pour réaliser votre création.
Sur inscription obligatoire.
Atelier ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 6-7 ans accompagnés d’un adulte. .
Médiathèque Municipale Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 94 31 mediatheque@mairie-issigeac.fr
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English : Atelier scrapbooking
L’événement Atelier scrapbooking Issigeac a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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