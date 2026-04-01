Ferrette

Atelier sculpture Les secrets du bois

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Pense à apporter un petit sac pour transporter ta création à la maison. Réservation obligatoire

À partir de 8 ans 10 places

Plonge dans l’univers fascinant du bois et des traces laissées par les insectes !

Lors de cet atelier créatif, tu apprendras à observer les motifs naturels creusés dans les branches et à t’en inspirer pour imaginer une histoire, un personnage ou un objet étonnant.

Avec l’aide de Rachel, chargée d’animation Natura 2000, et de Jean-Pierre Arghirudis, artiste, tu réaliseras une petite sculpture unique montrant que le bois mort est un élément essentiel du cycle du vivant. .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

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English :

Remember to bring a small bag to take your creation home. Reservations required

L’événement Atelier sculpture Les secrets du bois Ferrette a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Sundgau