Atelier sculpture Les secrets du bois Ferrette
Atelier sculpture Les secrets du bois Ferrette samedi 25 avril 2026.
Ferrette
Atelier sculpture Les secrets du bois
3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Pense à apporter un petit sac pour transporter ta création à la maison. Réservation obligatoire
À partir de 8 ans 10 places
Plonge dans l’univers fascinant du bois et des traces laissées par les insectes !
Lors de cet atelier créatif, tu apprendras à observer les motifs naturels creusés dans les branches et à t’en inspirer pour imaginer une histoire, un personnage ou un objet étonnant.
Avec l’aide de Rachel, chargée d’animation Natura 2000, et de Jean-Pierre Arghirudis, artiste, tu réaliseras une petite sculpture unique montrant que le bois mort est un élément essentiel du cycle du vivant. .
3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
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English :
Remember to bring a small bag to take your creation home. Reservations required
L’événement Atelier sculpture Les secrets du bois Ferrette a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Sundgau
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