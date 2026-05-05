Atelier Sculpture vélo, Maison de l’environnement, Maisons Alfort, Maisons-Alfort

Atelier Sculpture vélo Dimanche 24 mai, 14h00 Maison de l’environnement, Maisons Alfort Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T14:00:00+02:00 – 2026-05-24T14:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T14:00:00+02:00 – 2026-05-24T14:30:00+02:00

DIMANCHE 24 MAI

Avec Nathalie Thillay, artiste Recup’art, apprenez à réaliser

une petite sculpture en donnant une seconde vie

aux pièces de vélos recyclées.

ATELIER SCULPTURE VÉLOS

A partir de 7 ans – sur inscription – 14h30 (durée 2h30)

Maison de l’environnement, Maisons Alfort 2 avenue Foch – 94700 Maisons-alfort Maisons-Alfort 94700 Charentonneau Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisondelenvironnement@maisons-alfort.fr »}]

atelier créatif sculpture avec des pièces de vélo