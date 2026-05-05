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Atelier Sculpture vélo, Maison de l’environnement, Maisons Alfort, Maisons-Alfort

Atelier Sculpture vélo, Maison de l’environnement, Maisons Alfort, Maisons-Alfort

Atelier Sculpture vélo, Maison de l’environnement, Maisons Alfort, Maisons-Alfort dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Maison de l'environnement, Maisons Alfort

Adresse : 2 avenue Foch - 94700 Maisons-alfort

Ville : 94700 Maisons-Alfort

Département : Val-de-Marne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Atelier Sculpture vélo Dimanche 24 mai, 14h00 Maison de l’environnement, Maisons Alfort Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T14:00:00+02:00 – 2026-05-24T14:30:00+02:00
Fin : 2026-05-24T14:00:00+02:00 – 2026-05-24T14:30:00+02:00

DIMANCHE 24 MAI
Avec Nathalie Thillay, artiste Recup’art, apprenez à réaliser
une petite sculpture en donnant une seconde vie
aux pièces de vélos recyclées.
ATELIER SCULPTURE VÉLOS
A partir de 7 ans – sur inscription – 14h30 (durée 2h30)

Maison de l’environnement, Maisons Alfort 2 avenue Foch – 94700 Maisons-alfort Maisons-Alfort 94700 Charentonneau Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisondelenvironnement@maisons-alfort.fr »}]
atelier créatif sculpture avec des pièces de vélo

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