Visite libre du Musée Fragonard de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, École nationale vétérinaire, Maisons-Alfort
Visite libre du Musée Fragonard de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, École nationale vétérinaire, Maisons-Alfort samedi 23 mai 2026.
Visite libre du Musée Fragonard de l’École nationale vétérinaire d’Alfort Samedi 23 mai, 18h00 École nationale vétérinaire Val-de-Marne
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée Fragonard ouvre ses portes jusqu’à 22h !
Cette année encore, découvrez les 4 200 pièces dans nos vitrines : collections anatomiques, d’affections, squelettes et bien sûr, les célèbres Écorchés de Fragonard.
Visite libre.
École nationale vétérinaire 7 avenue du Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Alfort Val-de-Marne Île-de-France
Visite libre
© EnvA