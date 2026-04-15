Visite libre du Musée Fragonard de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, École nationale vétérinaire, Maisons-Alfort

Visite libre du Musée Fragonard de l’École nationale vétérinaire d’Alfort Samedi 23 mai, 18h00 École nationale vétérinaire Val-de-Marne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée Fragonard ouvre ses portes jusqu’à 22h !

Cette année encore, découvrez les 4 200 pièces dans nos vitrines : collections anatomiques, d’affections, squelettes et bien sûr, les célèbres Écorchés de Fragonard.

Visite libre.

École nationale vétérinaire 7 avenue du Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Alfort Val-de-Marne Île-de-France

Visite libre

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