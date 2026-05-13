Atelier sel aromatisé, Musée du sel, Saint-Leu

Atelier sel aromatisé Samedi 23 mai, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h30, 22h00, 22h30 Musée du sel

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Compose ton sel avec les arômes de La Réunion

Musée du sel 25, pointe au sel les Bas, Saint-Leu, Réunion, La Réunion Saint-Leu 97436 La Réunion http://www.cg974.fr/culture/musee-sel Espace exceptionnel, propriété du Conservatoire du Littoral, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on fabrique du sel à La Réunion. Le Musée du sel, géré par le Conseil départemental de La Réunion est installé dans l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins d’évaporation de l’eau de mer

Compose ton sel avec les arômes de La Réunion

image générée par l’IA