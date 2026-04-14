Restitution « La classe, l’œuvre ! », FRAC Réunion, Saint-Leu

Restitution « La classe, l’œuvre ! » Samedi 23 mai, 16h00 FRAC Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le Frac Réunion présente la restitution du projet mené dans le cadre du dispositif La Classe, l’Œuvre ! avec une classe de l’école Adèle Ferrand (Saint-Paul), accompagnée par l’artiste Emma Di Orio.

Après 20 heures d’ateliers de pratique artistique et un temps de découverte des œuvres de la collection, les élèves dévoilent un ensemble de productions consacrées au thème du portrait de femmes. À travers dessins, expérimentations plastiques et recherches personnelles, ils proposent leur regard sur la représentation, l’identité et la place des figures féminines.

La restitution des travaux sera présentée sur le parvis et dans les jardins du Frac, permettant une mise en espace conviviale et ouverte, en dialogue avec le public.

En parallèle, les espaces d’exposition de la maison seront exceptionnellement ouverts en soirée, avec la présentation de l’exposition en cours, Poésie politique. Des ateliers en lien avec l’exposition seront proposés tout au long de la soirée, invitant les visiteurs à expérimenter à leur tour les enjeux artistiques et sensibles abordés par les œuvres.

La soirée s’articule ainsi autour de plusieurs temps : présentation des travaux des élèves, prises de parole pour partager leur démarche, échanges avec le public, participation aux ateliers et découverte libre de l’exposition.

Cette programmation croisée met en lumière l’engagement des élèves et valorise leur expérience de création au contact de l’art contemporain, tout en offrant aux visiteurs une immersion complète dans la vie artistique du Frac Réunion à l’occasion de cette soirée nationale et festive.

FRAC Réunion 6 allée des Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu Saint-Leu 97424 La Réunion La Réunion 0262218029 https://www.fracreunion.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@frac.re »}] Créé en 1986, le Fonds régional d’art contemporain (Frac) Réunion s’inscrit dans le réseau national des Frac, initié par le ministère de la Culture afin de constituer des collections publiques d’art contemporain et de les diffuser sur l’ensemble du territoire.

Implanté à Piton Saint-Leu, à proximité du site de Stella Matutina, le Frac Réunion développe un projet artistique attentif aux spécificités de son territoire : une île au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’océan Indien. Sa programmation valorise les circulations culturelles, les enjeux postcoloniaux, les questions d’identité, de paysage et de mémoire, tout en s’inscrivant dans les problématiques contemporaines internationales.

Une collection vivante

Le Frac Réunion constitue, conserve et enrichit une collection d’art contemporain représentative de la création des années 1980 à aujourd’hui. Cette collection, composée d’œuvres de médiums variés (peinture, photographie, vidéo, installation, sculpture, dessin…), est pensée comme un outil de diffusion, de recherche et de transmission.

Un lieu de diffusion et de médiation

Le Frac propose :

des expositions temporaires au sein de son site à Piton Saint-Leu,

des projets hors les murs sur l’ensemble du territoire réunionnais et au-delà,

des résidences d’artistes,

des actions de médiation culturelle à destination des scolaires, des étudiants, des publics spécifiques et du grand public,

des ateliers, rencontres, conférences et événements associés à sa programmation.

À travers ces activités, le Frac Réunion affirme sa mission de service public : rendre l’art contemporain accessible au plus grand nombre, soutenir la création et encourager la rencontre entre les œuvres, les artistes et les publics. Conditions d’accès Le Frac Réunion est situé à Piton Saint-Leu, à proximité du site de Stella Matutina, dans un environnement facilement accessible. Accès en voiture Accès direct depuis la route des Tamarins. Parking gratuit à proximité (parking nord Stella Matutina). Stationnement adapté aux groupes (bus scolaires sur réservation). Accès en transports en commun Réseau de bus desservant le secteur de Stella Matutina / Piton Saint-Leu. Accessibilité Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite. Espaces d’exposition de plain-pied ou accessibles par aménagement adapté.

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le Frac Réunion présente la restitution du projet mené dans le cadre du dispositif La Classe, l’Œuvre ! avec une classe de l’école Adèle Ferrand par Di …

©Sébastien Clément