Musique de l’Inde : initiation et spectacle, Musée du sel, Saint-Leu

Musique de l’Inde : initiation et spectacle Samedi 23 mai, 19h15, 21h30 Musée du sel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:15:00+02:00 – 2026-05-23T18:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Spectacle de musique carnatique du sud de l’Inde. Initiation au violon et à la flûte.

Musée du sel 25, pointe au sel les Bas, Saint-Leu, Réunion, La Réunion Saint-Leu 97436 La Réunion http://www.cg974.fr/culture/musee-sel Espace exceptionnel, propriété du Conservatoire du Littoral, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on fabrique du sel à La Réunion. Le Musée du sel, géré par le Conseil départemental de La Réunion est installé dans l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins d’évaporation de l’eau de mer

Nuit européenne des musées

©Domiique Amouny