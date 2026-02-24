Atelier self défense Semaine des droits des femmes Gymnase Départemental Seignobos Chabeuil
Atelier self défense Semaine des droits des femmes Gymnase Départemental Seignobos Chabeuil samedi 7 mars 2026.
Atelier self défense Semaine des droits des femmes
Gymnase Départemental Seignobos 2 Rue des Cerisiers Chabeuil Drôme
2026-03-07 09:30:00
2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
Stage de self-défense 100% féminin, méthode SOCCC, organisé par la Ville de Chabeuil à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.
Gymnase Départemental Seignobos 2 Rue des Cerisiers Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 90 43 31 cdvu26@gmail.com
English :
100% women?s self-defense course, method: SOCCC, organized by the town of Chabeuil to mark International Women?s Rights Day.
