Atelier self défense Semaine des droits des femmes Gymnase Départemental Seignobos Chabeuil

Atelier self défense Semaine des droits des femmes

Gymnase Départemental Seignobos 2 Rue des Cerisiers Chabeuil Drôme

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

2026-03-07

Stage de self-défense 100% féminin, méthode SOCCC, organisé par la Ville de Chabeuil à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.

Gymnase Départemental Seignobos 2 Rue des Cerisiers Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 90 43 31 cdvu26@gmail.com

English :

100% women?s self-defense course, method: SOCCC, organized by the town of Chabeuil to mark International Women?s Rights Day.

