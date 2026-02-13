Atelier « Semer des engrais verts au potager », Métropole Rouen Normandie, Rouen

Atelier « Semer des engrais verts au potager » Samedi 5 septembre, 09h30 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Comment préserver la santé des sols et des végétaux de son jardin en utilisant les engrais verts ? Au cours de cet atelier, découvrez les usages des différents engrais verts, leurs systèmes racinaires, les mélanges et densité de semis possibles, les périodes de semis, les méthodes de destruction…

Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.

Inscription possible à partir du 22 juin.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

