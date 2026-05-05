PATRIMORAMA©, la Fresque des patrimoines, Manoir de l’Aumônerie, Saint-Martin-de-Boscherville

PATRIMORAMA©, la Fresque des patrimoines Vendredi 26 juin, 14h00 Manoir de l’Aumônerie Seine-Maritime

Réservé aux professionnels, élus & acteurs associatifs des patrimoines – INSCRIPTION OBLIGATOIRE (gratuit) – Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:30:00+02:00

UN ATELIER D’INTELLIGENCE COLLECTIVE BASE SUR DES CARTES POUR :

Dresser un panorama 360° des spécificités, enjeux et défis des patrimoines

Faire prendre conscience de l’interdépendance de nombreuses parties prenantes

Mesurer la richesse & l’impact+ des patrimoines à de multiples niveaux (économique, social et environnemental)

Comprendre comment ils sont liés aux objectifs du développement durable

Sensibiliser aux vertus de leur préservation et identifier à quel niveau « apporter sa pierre à l’édifice ».

Car la protection des patrimoines (biens communs) s’inscrit dans les grands principes du développement durable définis par la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO et par l’Agenda 2030 de l’ONU.

Manoir de l’Aumônerie 76840 Saint-Martin-de-Boscherville – 54 Chem. Saint-Gorgon, Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.advalens.fr/nous-contacter »}]

Atelier collaboratif et apprenant pour sensibiliser aux vertus de la préservation des patrimoines et stimuler l’engagement des publics / collectivités. patrimoine atelier

AdValens.2023