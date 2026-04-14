Visites guidées thématiques, Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville, Saint-Martin-de-Boscherville

Visites guidées thématiques 6 et 7 juin Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville Seine-Maritime

6,5€ plein tarif, 5€ tarif réduit, gratuit (<18 ans, étudiants jusqu'à 26 ans, personnes en situation de handicap et accompagnateur, demandeurs d'emploi et bénéficiaires des minima sociaux). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 - 2026-06-07T18:30:00+02:00

Ces journées nationnales mettent à l’honneur les jardins, sans oublier les jardiniers. Assistez aux visites thématiques et prenez du temps pour contempler le panorama de la vallée de Seine de la dernière terrasse.

Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville Place de l’Abbaye, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville, France Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie 0235321082 http://www.abbaye-saint-georges.com L’abbaye bénédictine Saint-Georges est construite à flanc de coteau de la Seine. Son église abbatiale de la fin du XIIe siècle est de style roman normand.

Dans le clos de l’abbaye Saint-Georges, un jardin monacal remarquable a été recréé à partir de documents du XVIIe siècle avec son potager, son verger, ses plantes aromatiques et médicinales, son labyrinthe… Reprenant les caractéristiques des jardins dits “à la Française” avec ses axes et ses parterres géométriques, ordonnant chaque espace, il offre, depuis ses hautes terrasses, une vue exceptionnelle sur la vallée de la Seine et ses marais. Visitez également sa chapelle des Chambellans, sa salle capitulaire et l’église abbatiale impressionnante par son architecture et sa luminosité. Celle-ci, située à proximité du site et toujours en activité, est un des plus prestigieux édifices normands du XIIe siècle, époque de transition du roman vers le gothique.

Ces journées nationnales mettent à l’honneur les jardins, sans oublier les jardiniers. Assistez aux visites thématiques et prenez du temps pour contempler le panorama de la vallée de Seine de la…

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