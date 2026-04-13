Visite libre du jardin, Manoir de l’Aumônerie, Saint-Martin-de-Boscherville

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Manoir de l’Aumônerie Seine-Maritime

5€, gratuit (membres du clergé et <12 ans). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir le jardin du Manoir de l’Aumônerie: chapelle du XVIe siècle, jardin des simples, promenade autour du manoir du XIIIe siècle.

Manoir de l’Aumônerie 54 chemin de Saint-Gorgon, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie 06 64 33 27 48 https://www.manoirdelaumonerie.fr/ Le Manoir de l’Aumônerie (dit Ferme des Templiers) a été bâti par les Templiers de la Commanderie de Saint-Vaubourg au Val-de-la-Haye en 1214. A la suppression de l’Ordre au début du XIVe siècle, il revient aux moines de Saint-Georges-de-Boscherville. Baillé à un fermier pendant tout l’Ancien Régime, il est transformé en exploitation agricole après la Révolution. Il comprend un logis de pierre calcaire à étage, avec une tourelle d’escalier sur la façade est, deux bâtiments accolés au logis (une grange en pan de bois et un pressoir), un ensemble de bâtiments répartis dans un enclos (remise, chenil, citerne), un puits à proximité du logis et une petite chapelle du XVIe siècle dédiée à Saint-Gorgon, ornée de fresques représentant les 12 Sibylles et les 12 Apôtres. Un jardin médiéval avec chemin d’eau y a été recréé, dans lequel le visiteur pourra découvrir des plantes potagère et médicinales.

Venez découvrir le jardin du Manoir de l’Aumônerie: chapelle du XVIe siècle, jardin des simples, promenade autour du manoir du XIIIe siècle.

©Sophie de Saint-Seine