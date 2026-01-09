ATELIER SEMIS DE PRINTEMPS Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre

ATELIER SEMIS DE PRINTEMPS

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

Technique, pratique et semis réussis pour petits et grands

Semis de printemps, potager et plantes à fleurs.

Entrée libre .

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 86 61 47 lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr

English :

Technique, practice and successful seedlings for young and old alike

