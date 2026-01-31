PAGAYONS SUR L’ERDRE Sucé-sur-Erdre
Salle Escale Culture Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
2026-05-30
Un parcours inédit sur l’Erdre en canoë
Le samedi, départ de Port Mulon à Nort sur Erdre jusqu’à la Baraudiere. Le dimanche, départ de la Baraudière vers Port Mulon.
Une rando Canoë accessible à tous. Haltes gustatives le long du parcours, marché des producteurs aux arrivées et animations musicales. .
Salle Escale Culture Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
A unique canoe trip on the Erdre river
