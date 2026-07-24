UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villamblard

Atelier Séniors Comment résister aux tentations Villamblard

mardi 29 septembre 2026 · Villamblard

Atelier Séniors Comment résister aux tentations Villamblard

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Adresse
point info SPE
Ville
24140 Villamblard
Département
Dordogne
Tarif

Villamblard

Atelier Séniors Comment résister aux tentations

point info SPE Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Atelier Séniors les mardis du 29/09 au 13/10
Comment résister aux tentations / apprendre à agir contre les addictions
de 9h30 à 12h, point info.
Gratuit. Inscr 05 53 02 68 76. ASEPT/SPE   .

point info SPE Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Séniors Comment résister aux tentations

L’événement Atelier Séniors Comment résister aux tentations Villamblard a été mis à jour le 2026-07-24 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Villamblard (Dordogne)