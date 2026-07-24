Atelier Séniors Comment résister aux tentations Villamblard
mardi 29 septembre 2026 · Villamblard
Informations pratiques
Villamblard
Atelier Séniors Comment résister aux tentations
point info SPE Villamblard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Atelier Séniors les mardis du 29/09 au 13/10
Comment résister aux tentations / apprendre à agir contre les addictions
de 9h30 à 12h, point info.
Gratuit. Inscr 05 53 02 68 76. ASEPT/SPE .
point info SPE Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Séniors Comment résister aux tentations
L’événement Atelier Séniors Comment résister aux tentations Villamblard a été mis à jour le 2026-07-24 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Villamblard (Dordogne)
- Escape Game Villamblard 30 juillet 2026