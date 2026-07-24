Informations pratiques

Villamblard

Atelier Séniors Comment résister aux tentations

point info SPE Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Atelier Séniors les mardis du 29/09 au 13/10

Comment résister aux tentations / apprendre à agir contre les addictions

de 9h30 à 12h, point info.

Gratuit. Inscr 05 53 02 68 76. ASEPT/SPE .

point info SPE Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier Séniors Comment résister aux tentations

L’événement Atelier Séniors Comment résister aux tentations Villamblard a été mis à jour le 2026-07-24 par Vallée de l’Isle en Périgord