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Escape Game Villamblard

Escape Game Villamblard

Escape Game Villamblard jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Château de Barrière

Ville : 24140 Villamblard

Département : Dordogne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif :

Villamblard

Escape Game

Château de Barrière Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Escape Game
Un crime mystérieux a eu lieu dans le château, rejoignez-nous pour mener l’enquête et démasquer le coupable.
Gratuit. Sur inscription.
14h et 16h, Château de Barrière.
Pour les Enfants du Pays de Beleyme 05 53 81 84 39   .

Château de Barrière Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 18 19  beleymenature@gmail.com

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English : Escape Game

L’événement Escape Game Villamblard a été mis à jour le 2026-06-18 par Vallée de l’Isle en Périgord

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