Mini atelier Tapissierie Villamblard
Mini atelier Tapissierie Villamblard mardi 21 juillet 2026.
Villamblard
Mini atelier Tapissierie
35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Mini atelier Tapisserie
Eveil sensoriel (reconnaître et toucher le crin, le velours, …), présentation du métier et atelier pratique (fabrication d’un mini tableau rembourré), livret ludique.
Pour les enfants dès 5 ans. 10€/pers
10h sur inscription
Récréatis & Co 06 77 47 11 44 .
35 avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 11 44
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English : Mini atelier Tapissierie
L’événement Mini atelier Tapissierie Villamblard a été mis à jour le 2026-06-18 par Vallée de l’Isle en Périgord
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