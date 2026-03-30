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Mini atelier Tapissierie Villamblard

Mini atelier Tapissierie Villamblard

Mini atelier Tapissierie Villamblard mardi 21 juillet 2026.

Adresse : 35 avenue Edouard Dupuy

Ville : 24140 Villamblard

Département : Dordogne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif :

Villamblard

Mini atelier Tapissierie

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Mini atelier Tapisserie
Eveil sensoriel (reconnaître et toucher le crin, le velours, …), présentation du métier et atelier pratique (fabrication d’un mini tableau rembourré), livret ludique.
Pour les enfants dès 5 ans. 10€/pers
10h sur inscription
Récréatis & Co 06 77 47 11 44   .

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 11 44 

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English : Mini atelier Tapissierie

L’événement Mini atelier Tapissierie Villamblard a été mis à jour le 2026-06-18 par Vallée de l’Isle en Périgord

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