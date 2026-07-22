Atelier Seniors Qi Gong AASE Saint-Astier

Informations pratiques

Saint-Astier

Atelier Seniors Qi Gong

AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Ateliers prévention santé séniors

Atelier Qi Gong, accessible à tous les plus de 60 ans.

4 €/atelier, sur inscription.

9h15 ou 10h30, AASE St Astier 05 53 54 02 40

Ateliers prévention santé séniors

Atelier Qi Gong, accessible à tous les plus de 60 ans.

4 €/atelier, sur inscription.

9h15 ou 10h30, AASE St Astier 05 53 54 02 40 .

AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40

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English : Atelier Seniors Qi Gong

Health Prevention Workshops for Seniors

Qi Gong Workshop, open to everyone over 60.

4 € per workshop; registration required.

9:15 a.m. or 10:30 a.m., AASE St Astier 05 53 54 02 40

L’événement Atelier Seniors Qi Gong Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-22 par Vallée de l’Isle en Périgord