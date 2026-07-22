Atelier Seniors voyage sonore AASE Saint-Astier

Informations pratiques

Saint-Astier

Atelier Seniors voyage sonore

AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:15:00

fin : 2026-08-18 15:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Ateliers prévention santé séniors

Voyage sonore, accessible à tous les plus de 60 ans.

4 €/atelier, sur inscription.

14h15 ou 15h30, AASE St Astier 05 53 54 02 40

Ateliers prévention santé séniors

Voyage sonore, accessible à tous les plus de 60 ans.

4 €/atelier, sur inscription.

14h15 ou 15h30, AASE St Astier 05 53 54 02 40 .

AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Seniors voyage sonore

Health Prevention Workshops for Seniors

A sound journey, open to everyone over 60.

4 € per workshop; registration required.

2:15 p.m. or 3:30 p.m., AASE St Astier 05 53 54 02 40

L’événement Atelier Seniors voyage sonore Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-22 par Vallée de l’Isle en Périgord