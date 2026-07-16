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Atelier Sensoriel Parents & Bébés : créez ensemble vos bouteilles sensorielles !, Foyer rural, Nébing

mardi 18 août 2026 · Foyer rural · Nébing

Atelier Sensoriel Parents & Bébés : créez ensemble vos bouteilles sensorielles !, Foyer rural, Nébing

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Foyer rural
Adresse
57670 Nébing
Ville
57670 Nébing
Département
Moselle
Tarif
gratuit sur inscription

Atelier Sensoriel Parents & Bébés : créez ensemble vos bouteilles sensorielles ! Mardi 18 août, 09h30 Foyer rural Moselle

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T09:30:00+02:00 – 2026-08-18T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T09:30:00+02:00 – 2026-08-18T11:00:00+02:00

Pour les bébés et jeunes enfants accompagnés de leur parent.

Au programme :
Création d’une bouteille sensorielle personnalisée
Stimulation de la vue, de l’ouïe et de la curiosité de bébé
Temps d’échange entre parents
Une activité facile à reproduire à la maison

La bouteille sensorielle est un excellent support d’éveil qui permet à bébé d’observer, manipuler, écouter et explorer en toute simplicité.

⚠️ Atelier gratuit sur inscription. Places limitées.

Foyer rural 57670 Nébing Nébing 57670 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
Venez fabriquer une bouteille sensorielle avec votre enfant ! Un atelier ludique pour éveiller les sens, stimuler la curiosité et repartir avec une création unique à partager à la maison.

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