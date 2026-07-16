Atelier Sensoriel Parents & Bébés : créez ensemble vos bouteilles sensorielles !, Foyer rural, Nébing

Informations pratiques

Atelier Sensoriel Parents & Bébés : créez ensemble vos bouteilles sensorielles ! Mardi 18 août, 09h30 Foyer rural Moselle

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T09:30:00+02:00 – 2026-08-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T09:30:00+02:00 – 2026-08-18T11:00:00+02:00

Pour les bébés et jeunes enfants accompagnés de leur parent.

Au programme :

Création d’une bouteille sensorielle personnalisée

Stimulation de la vue, de l’ouïe et de la curiosité de bébé

Temps d’échange entre parents

Une activité facile à reproduire à la maison

La bouteille sensorielle est un excellent support d’éveil qui permet à bébé d’observer, manipuler, écouter et explorer en toute simplicité.

⚠️ Atelier gratuit sur inscription. Places limitées.

Foyer rural 57670 Nébing Nébing 57670 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]

Venez fabriquer une bouteille sensorielle avec votre enfant ! Un atelier ludique pour éveiller les sens, stimuler la curiosité et repartir avec une création unique à partager à la maison.