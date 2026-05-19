FETE PATRONALE Nébing
FETE PATRONALE Nébing samedi 5 septembre 2026.
Nébing
FETE PATRONALE
31 Rue Robert Schumann Nébing Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Attraction foraines tout le week-end
Soirée Jambon à la broche le samedi soir sur réservation
Soirée Pizza/FlammesTout public
0 .
31 Rue Robert Schumann Nébing 57670 Moselle Grand Est +33 6 15 19 02 04
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English :
Fairground attractions all weekend
Spit-roasted ham evening on Saturday evening (reservation required)
Pizza/Flammes evening
L’événement FETE PATRONALE Nébing a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU PAYS SAULNOIS
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