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FETE PATRONALE Nébing

FETE PATRONALE Nébing

FETE PATRONALE Nébing samedi 5 septembre 2026.

Adresse : 31 Rue Robert Schumann

Ville : 57670 Nébing

Département : Moselle

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif : 0 Gratuit

Nébing

FETE PATRONALE

31 Rue Robert Schumann Nébing Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05

Attraction foraines tout le week-end
Soirée Jambon à la broche le samedi soir sur réservation
Soirée Pizza/FlammesTout public
0  .

31 Rue Robert Schumann Nébing 57670 Moselle Grand Est +33 6 15 19 02 04 

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English :

Fairground attractions all weekend
Spit-roasted ham evening on Saturday evening (reservation required)
Pizza/Flammes evening

L’événement FETE PATRONALE Nébing a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU PAYS SAULNOIS

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