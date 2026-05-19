Nébing

FETE PATRONALE

31 Rue Robert Schumann Nébing Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Attraction foraines tout le week-end

Soirée Jambon à la broche le samedi soir sur réservation

Soirée Pizza/FlammesTout public

0 .

31 Rue Robert Schumann Nébing 57670 Moselle Grand Est +33 6 15 19 02 04

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English :

Fairground attractions all weekend

Spit-roasted ham evening on Saturday evening (reservation required)

Pizza/Flammes evening

L’événement FETE PATRONALE Nébing a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU PAYS SAULNOIS