Atelier sensoriel, Salle Line Renaud – Nieppe, Nieppe
Atelier sensoriel, Salle Line Renaud – Nieppe, Nieppe mardi 16 juin 2026.
Atelier sensoriel Mardi 16 juin, 10h15 Salle Line Renaud – Nieppe Nord
inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T10:15:00+02:00 – 2026-06-16T11:45:00+02:00
Fin : 2026-06-16T10:15:00+02:00 – 2026-06-16T11:45:00+02:00
Venez rencontrer l’équipe de l’APPUI « Ensemble pour l’enfant – association SPReNe », service de soutien et d’accompagnement à la parentalité. Au programme, un atelier sensoriel durant lequel les enfants de moins de 3 ans pourront tester différentes activités :
- Bac de manipulation et de transvasement
- Parcours pieds nus
- Temps lectures et comptines
Mardi 16 juin de 10h15 à 11h45 à Nieppe (Parking de la salle Line Renaud)
Nombre de places limité – Inscription obligatoire
1 place = 1 enfant + 1 accompagnant
Salle Line Renaud – Nieppe 821 Rue d’Armentières, 59850 Nieppe Nieppe 59850 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/atelier-sensoriel-nieppe-1606 »}]
Rendez-vous à bord du Bus des 1000 premiers jours pour un atelier sensoriel sur le thème de l’été !