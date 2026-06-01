Atelier sensoriel, Salle Line Renaud – Nieppe, Nieppe

Atelier sensoriel Mardi 16 juin, 10h15 Salle Line Renaud – Nieppe Nord

inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T10:15:00+02:00 – 2026-06-16T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-16T10:15:00+02:00 – 2026-06-16T11:45:00+02:00

Venez rencontrer l’équipe de l’APPUI « Ensemble pour l’enfant – association SPReNe », service de soutien et d’accompagnement à la parentalité. Au programme, un atelier sensoriel durant lequel les enfants de moins de 3 ans pourront tester différentes activités :

Bac de manipulation et de transvasement

Parcours pieds nus

Temps lectures et comptines

Mardi 16 juin de 10h15 à 11h45 à Nieppe (Parking de la salle Line Renaud)

Nombre de places limité – Inscription obligatoire

1 place = 1 enfant + 1 accompagnant

Salle Line Renaud – Nieppe 821 Rue d’Armentières, 59850 Nieppe Nieppe 59850 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/atelier-sensoriel-nieppe-1606 »}]

Rendez-vous à bord du Bus des 1000 premiers jours pour un atelier sensoriel sur le thème de l’été !