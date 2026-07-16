Atelier SÉRIGRAPHIE avec Caroline BIZIEN, Médiathèque Simone Veil, Mayet

Informations pratiques

Atelier SÉRIGRAPHIE avec Caroline BIZIEN Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Simone Veil Sarthe

Atelier limité à 15 personnes. A parti de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Venez rencontrer l’autrice et illustratrice Caroline BIZIEN sur cet atelier de sérigraphie, à partir de 8 ans.

Médiathèque Simone Veil 6 Rue de la Croix Beudet 72360 Mayet Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire

Biblis en folie 2026

© Umberto Bizien