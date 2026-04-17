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Cinéma de Plein AIr, Médiathèque Mayet Mayet

Cinéma de Plein AIr, Médiathèque Mayet Mayet jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Médiathèque, 6 Rue de la Croix Beudet

Ville : 72360 Mayet

Département : Sarthe

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Mayet

Cinéma de Plein AIr, Médiathèque Mayet

Médiathèque, 6 Rue de la Croix Beudet Mayet Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 23:30:00

Date(s) :
2026-07-23

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Médiathèque, 6 Rue de la Croix Beudet Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 46 59 33  mediatheque@mairie-mayet.fr

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English :

L’événement Cinéma de Plein AIr, Médiathèque Mayet Mayet a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72

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