Mayet

Cinéma de Plein AIr, Médiathèque Mayet

Médiathèque, 6 Rue de la Croix Beudet Mayet Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 23:30:00

Date(s) :

2026-07-23

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Médiathèque, 6 Rue de la Croix Beudet Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 46 59 33 mediatheque@mairie-mayet.fr

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English :

L’événement Cinéma de Plein AIr, Médiathèque Mayet Mayet a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72