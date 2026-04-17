Cinéma de Plein AIr, Médiathèque Mayet Mayet
Cinéma de Plein AIr, Médiathèque Mayet Mayet jeudi 23 juillet 2026.
Mayet
Cinéma de Plein AIr, Médiathèque Mayet
Médiathèque, 6 Rue de la Croix Beudet Mayet Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 23:30:00
Date(s) :
2026-07-23
.
Médiathèque, 6 Rue de la Croix Beudet Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 46 59 33 mediatheque@mairie-mayet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma de Plein AIr, Médiathèque Mayet Mayet a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72