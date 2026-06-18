Atelier S’exprimer en se libérant du beau Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier S’exprimer en se libérant du beau

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Avec Justine Cottin, découvrez le dessin instinctif lors d’un atelier centré sur l’expression personnelle et la spontanéité. Ici, il ne s’agit pas de rechercher la performance ou la maîtrise technique, mais d’explorer ce que le geste, le trait et la couleur peuvent révéler de chacun.

Guidés par différentes propositions créatives, vous serez invités à dessiner librement, à écouter vos sensations et à laisser émerger votre imaginaire. Aucun prérequis n’est nécessaire seule l’envie d’expérimenter compte.

Artiste coloriste, Justine Cottin place les émotions au cœur de sa démarche. À travers ses œuvres, elle explore la capacité des couleurs à apaiser, dynamiser, éveiller ou faire rêver. Cet atelier prolonge cette recherche en proposant un moment de création sensible et accessible à tous. .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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L’événement Atelier S’exprimer en se libérant du beau Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS