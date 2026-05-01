Pornichet

ATELIER SIP & PAINT

9 allée des Alizés Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-19

Offrez-vous une parenthèse artistique et créative en participant à un des prochains ateliers Sip & Paint de Color Bloom !

​L’artiste peintre Charlotte Lemaire Thimel vous ouvre les portes de son atelier Color Bloom Studio pour des moments créatifs et décontractés les 28 avril, 16 et 19 mai. Ce sont des ateliers de peinture accessibles à tous, durant lesquels, guidés par l’artiste, les participants explorent la couleur, le geste et la composition en réalisant leur propre oeuvre tout en laissant place à leur créativité.

Un moment pour lâcher prise

Une création unique à emporter

Une expérience artistique joyeuse et valorisante

Un modèle est proposé par l’artiste à chaque séance, une boisson est incluse et tout le matériel est fourni.

Informations pratiques

Où ?

A Color Bloom Studio

Quand ?

Les 28 avril, 16 et 19 mai

⏰ Horaires ?

Les horaires diffèrent en fonction du jour, reportez-vous donc à l’encadré Calendrier .

L’inscription est-elle payante ?

Oui, le tarif est de 35 €.

️ Faut-il réserver ?

Oui il faut réserver par la billetterie en ligne. .

9 allée des Alizés Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 17 81 15 color.bloom.atelier@gmail.com

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English :

L’événement ATELIER SIP & PAINT Pornichet a été mis à jour le 2026-05-02 par ADT44