VISITE LES INCONTOURNABLES DE PORNICHET Pornichet

Pour connaître l’essentiel sur Pornichet !

Revivez la création de Pornichet à travers la construction de ses premiers bâtiments emblématiques de l’ancienne mairie aux premiers thermes devenus les symboles d’une ville en plein essor.

Infos utiles :

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Visite à pied.

Durée de la visite 1h30 environ.

Réservation à l’Office de Tourisme car le nombre de personnes est limité.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries ou si le nombre de participants est insuffisant.

Tarifs :

Adulte 7,50€

Enfants 12 ans 3.5€ .

3 boulevard de la République Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 33 33 info@pornichet.fr

English :

Find out all you need to know about Pornichet!

