VISITE LE TRÉSOR DU CAPITAINE CAVARO Pornichet

VISITE LE TRÉSOR DU CAPITAINE CAVARO

3 boulevard de la République Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:15:00

2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-10-20 2026-10-27

Visite famille 7-12 ans.

Avis aux pirates en herbe ! Le Capitaine Cavaro a perdu son trésor et a besoin d’aide pour le retrouver. Tout au long d’un parcours ponctué d’énigmes, les enfants plongent dans l’histoire patrimoniale de Pornichet en s’amusant une chasse au trésor ludique… avec une récompense à la clé.

Tous les mardis pendant les vacances.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Visite à pied.

Durée de la visite 1h15 environ.

Réservation obligatoire car le nombre de personnes est limité.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries ou si le nombre de participants est insuffisant.

Adulte 7€

Enfants 12 ans 3.5€ .

3 boulevard de la République Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 33 33 info@pornichet.fr

English :

Family visit 7-12 years.

