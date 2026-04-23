Pornichet

LES SECRETS DE LA NATURE

3 boulevard de la République Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:30:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-05-08 2026-05-22 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-24 2026-09-05 2026-10-10 2026-10-26

Déconnexion totale en pleine nature

Partez à la découverte des plantes sauvages pour les observer, les sentir, les toucher, les goûter et redécouvrir leurs propriétés culinaires et médicinales ancestrales. Une belle occasion de se ressourcer au coeur de la nature.

Proposée par Fanny Chaigneau La Minute Papillon

Informations pratiques

Où ?

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Quand ?

Consulter les dates dans l’encadré Calendrier de cette page.

⏰ Horaires ?

De 14h30 à 16h

L’inscription est-elle payante ?

Oui elle est payante. Les tarifs sont 7,50€/adulte et 3,50€/enfant de moins de 12 ans.

️ Faut-il réserver ?

Oui la réservation à l’Office de tourisme est obligatoire car le nombre de personnes est limité.

ℹ️ Infos complémentaires

La visite est à pied.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries ou si le nombre de participants est insuffisant. .

3 boulevard de la République Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 33 33 info@pornichet.fr

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English :

Total disconnection in the heart of nature

L’événement LES SECRETS DE LA NATURE Pornichet a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT44