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OCÉANES BEACH FESTIVAL Place des Océanes Pornichet

OCÉANES BEACH FESTIVAL Place des Océanes Pornichet jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Place des Océanes

Adresse : Boulevard des Océanides

Ville : 44380 Pornichet

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Pornichet

OCÉANES BEACH FESTIVAL

Place des Océanes Boulevard des Océanides Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :
2026-05-07 2026-05-17 2026-05-23 2026-06-07 2026-06-19 2026-07-03

De mai à début juillet, l’association des commerçants des Océanes de Pornichet convient le public à la 2nde édition des Océanes Beach Festival !

Du 7 mai au 3 juillet, rendez-vous aux Océanes Beach Festival 2026 pour 6 soirées de concert Place des Océanes, face à l’océan.

Au programme

Jeudi 7 mai, de 18h30 à 22h30 – Rock’n Roll Express
Dimanche 17 mai, de 16h30 à 20h30 – Vertical
Samedi 23 mai, de 18h30 à 22h30 – Mazingo
Dimanche 7 juin, de 16h30 à 20h30 – Kurddie Dalle
Vendredi 19 juin, de 19h30 à 23h30 – Mister French Wax
Vendredi 3 juillet, de 18h30 à 22h30 – Legend Trio

Informations pratiques

Où ?
Sur la place des Océanes

Quand ?
Les 7, 17 et 23 mai, les 7 et 19 juin et le 3 juillet.

⏰ Horaires ?
Les horaires varient en fonction du jour (cf. les horaires ci-dessus).

L’entrée est-elle payante ?
Non, les concerts sont gratuits.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Oui, la place est accessible aux personnes à mobilité réduite.

️ Faut-il réserver ?
 Non, il n’est pas nécessaire de réserver.   .

Place des Océanes Boulevard des Océanides Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 50 35 54 

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English :

L’événement OCÉANES BEACH FESTIVAL Pornichet a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44

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