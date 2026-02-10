OCÉANES BEACH FESTIVAL Place des Océanes Pornichet
OCÉANES BEACH FESTIVAL Place des Océanes Pornichet jeudi 7 mai 2026.
Pornichet
OCÉANES BEACH FESTIVAL
Place des Océanes Boulevard des Océanides Pornichet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-17 2026-05-23 2026-06-07 2026-06-19 2026-07-03
De mai à début juillet, l’association des commerçants des Océanes de Pornichet convient le public à la 2nde édition des Océanes Beach Festival !
Du 7 mai au 3 juillet, rendez-vous aux Océanes Beach Festival 2026 pour 6 soirées de concert Place des Océanes, face à l’océan.
Au programme
Jeudi 7 mai, de 18h30 à 22h30 – Rock’n Roll Express
Dimanche 17 mai, de 16h30 à 20h30 – Vertical
Samedi 23 mai, de 18h30 à 22h30 – Mazingo
Dimanche 7 juin, de 16h30 à 20h30 – Kurddie Dalle
Vendredi 19 juin, de 19h30 à 23h30 – Mister French Wax
Vendredi 3 juillet, de 18h30 à 22h30 – Legend Trio
Informations pratiques
Où ?
Sur la place des Océanes
Quand ?
Les 7, 17 et 23 mai, les 7 et 19 juin et le 3 juillet.
⏰ Horaires ?
Les horaires varient en fonction du jour (cf. les horaires ci-dessus).
L’entrée est-elle payante ?
Non, les concerts sont gratuits.
♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Oui, la place est accessible aux personnes à mobilité réduite.
️ Faut-il réserver ?
Non, il n’est pas nécessaire de réserver. .
Place des Océanes Boulevard des Océanides Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 50 35 54
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English :
L’événement OCÉANES BEACH FESTIVAL Pornichet a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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