Gatuzières

ATELIER SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE

Ancien temple Gatuzières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Le foyer rural de Gatuzières organise un atelier sur la sobriété numérique à l’ancien temple de Gatuzières. Atelier gratuit et sur réservation. Repas partagé après l’atelier.

Le mercredi 20 mai, le foyer rural de Gatuzières organise un atelier sur la sobriété numérique à l’ancien temple de Gatuzières. Cet atelier est gratuit et sur réservation au 06 75 14 94 16. Repas partagé après l’atelier.

Évènement soutenu par le Crédit Agricole du Languedoc. .

Ancien temple Gatuzières 48150 Lozère Occitanie +33 6 75 14 94 16

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English :

The Foyer Rural de Gatuzières organizes a workshop on digital sobriety at the old Gatuzières temple. The workshop is free of charge and must be booked in advance. Shared meal after the workshop.

L’événement ATELIER SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE Gatuzières a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes