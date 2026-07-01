Informations pratiques

Saint-Pierre-de-Mons

Atelier sodas sauvages

Saint-Pierre-de-Mons Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:30:00

fin : 2026-07-15 19:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-18

Quoi de plus plaisant que de faire ses courses en pleine nature et de pouvoir utiliser sa récolte toute fraiche en rentrant chez soi ?

Venez découvrir ce plaisir lors de cet atelier de 2h comprenant une première partie de cueillette avec apprentissage à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles et un atelier en petit groupe pour découvrir la fabrication de boissons fermentées non alcoolisées aux vertus uniques et au goût incomparable! Faciles à réaliser, sans grain de kéfir ni kombucha, ces boissons à fermentation spontanée changeront votre quotidien. Nous vous proposerons lors de cet atelier une dégustation, et nous vous accompagnerons dans la réalisation sur place de votre préparation que vous pourrez ramener chez vous (pensez à amener un contenant d’1 litre refermable).

Prévoir une tenue adaptée à la sortie.

A partir de 7 ans.

Places limitées, inscription obligatoire. .

Saint-Pierre-de-Mons 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 33 47 82 faidherbeolivia@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier sodas sauvages

L’événement Atelier sodas sauvages Saint-Pierre-de-Mons a été mis à jour le 2026-07-06 par La Gironde du Sud