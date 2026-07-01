Afterwork Apéro-Chais au Château La Rose Sarron Château La Rose Sarron Saint-Pierre-de-Mons

Informations pratiques

Saint-Pierre-de-Mons

Afterwork Apéro-Chais au Château La Rose Sarron

Château La Rose Sarron 973 Sarrot Saint-Pierre-de-Mons Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Au cœur de l’appellation Graves, venez découvrir les Ambassadeurs de Graves qui ouvrent leurs portes pour les afterworks Apéro-Chai .

C’est une occasion unique de découvrir de très beaux vins, dans des lieux exceptionnels, dans une ambiance musicale.

Rendez-vous le 16 juillet à partir de 18h30 au Château La Rose Sarron à Saint-Pierre-de-Mons !

Le tarif comprend

+ 2 verres de vins

+ 1 planche

+ music live .

Château La Rose Sarron 973 Sarrot Saint-Pierre-de-Mons 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 09 25 communication@vinsdegraves.com

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English : Afterwork Apéro-Chais au Château La Rose Sarron

L’événement Afterwork Apéro-Chais au Château La Rose Sarron Saint-Pierre-de-Mons a été mis à jour le 2026-07-01 par La Gironde du Sud