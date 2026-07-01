Afterwork Apéro-Chais au Château La Rose Sarron Château La Rose Sarron Saint-Pierre-de-Mons
jeudi 16 juillet 2026 · Château La Rose Sarron · Saint-Pierre-de-Mons
Informations pratiques
Saint-Pierre-de-Mons
Afterwork Apéro-Chais au Château La Rose Sarron
Château La Rose Sarron 973 Sarrot Saint-Pierre-de-Mons Gironde
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Au cœur de l’appellation Graves, venez découvrir les Ambassadeurs de Graves qui ouvrent leurs portes pour les afterworks Apéro-Chai .
C’est une occasion unique de découvrir de très beaux vins, dans des lieux exceptionnels, dans une ambiance musicale.
Rendez-vous le 16 juillet à partir de 18h30 au Château La Rose Sarron à Saint-Pierre-de-Mons !
Le tarif comprend
+ 2 verres de vins
+ 1 planche
+ music live .
Château La Rose Sarron 973 Sarrot Saint-Pierre-de-Mons 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 09 25 communication@vinsdegraves.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Afterwork Apéro-Chais au Château La Rose Sarron
L’événement Afterwork Apéro-Chais au Château La Rose Sarron Saint-Pierre-de-Mons a été mis à jour le 2026-07-01 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Saint-Pierre-de-Mons (Gironde)
- Sortie plantes sauvages comestibles Saint-Pierre-de-Mons 8 juillet 2026
- Atelier tartinable sauvage Saint-Pierre-de-Mons 8 juillet 2026