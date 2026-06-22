Saint-Pierre-de-Mons

Sortie plantes sauvages comestibles

Saint-Pierre-de-Mons Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-11 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-11

Formation de 2h sur terrain à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles.

Ces initiations s’adressent à tous les amoureux de la nature qui veulent devenir autonomes dans l’identification botanique des plantes sauvages comestibles.

– Comment reconnaître les plantes sauvages

– Utilisations culinaires

– Idées de recettes

– Vertus

– Histoire…

Prévoir une tenue adaptée à la sortie en milieu naturel et à la météo du jour, ainsi qu’un carnet de notes.

Attention, pour le paiement sur place prévoir un chèque ou l’appoint en espèce.

Places limitées, inscription obligatoire. .

Saint-Pierre-de-Mons 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 33 47 82 faidherbeolivia@gmail.com

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English : Sortie plantes sauvages comestibles

L’événement Sortie plantes sauvages comestibles Saint-Pierre-de-Mons a été mis à jour le 2026-06-22 par La Gironde du Sud