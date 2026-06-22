Sortie plantes sauvages comestibles Saint-Pierre-de-Mons
Sortie plantes sauvages comestibles Saint-Pierre-de-Mons mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Pierre-de-Mons
Sortie plantes sauvages comestibles
Saint-Pierre-de-Mons Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-11 11:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-11
Formation de 2h sur terrain à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles.
Ces initiations s’adressent à tous les amoureux de la nature qui veulent devenir autonomes dans l’identification botanique des plantes sauvages comestibles.
– Comment reconnaître les plantes sauvages
– Utilisations culinaires
– Idées de recettes
– Vertus
– Histoire…
Prévoir une tenue adaptée à la sortie en milieu naturel et à la météo du jour, ainsi qu’un carnet de notes.
Attention, pour le paiement sur place prévoir un chèque ou l’appoint en espèce.
Places limitées, inscription obligatoire. .
Saint-Pierre-de-Mons 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 33 47 82 faidherbeolivia@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie plantes sauvages comestibles
L’événement Sortie plantes sauvages comestibles Saint-Pierre-de-Mons a été mis à jour le 2026-06-22 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Saint-Pierre-de-Mons (Gironde)
- Atelier crème naturelle visage et corps Saint-Pierre-de-Mons 4 juillet 2026
- Atelier tartinable sauvage Saint-Pierre-de-Mons 8 juillet 2026