Saint-Pierre-de-Mons

Atelier tartinable sauvage

Saint-Pierre-de-Mons Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:30:00

fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Apprendre à créer des tartinables sauvages sûrs et savoureux, à partir de plantes de saison,

Quoi de plus plaisant que de faire ses courses en pleine nature et de pouvoir manger sa récolte toute fraîche en rentrant chez soi ?

Venez découvrir ce plaisir lors de cet atelier comprenant une partie cueillette avec apprentissage à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles et un atelier en petit groupe pour apprendre à choisir les plantes sauvages adaptées aux tartinables et les astuces de préparation qui donneront un résultat onctueux et gourmand.

Nous fournissons les ingrédients nécessaires à la recette et vous repartirez avec votre préparation (pensez à emmener un contenant en verre type pot de confiture).

Prévoir une tenue adaptée à la sortie en milieu naturel et à la météo du jour, ainsi qu’un carnet de notes.

Places limitées, inscription obligatoire. .

Saint-Pierre-de-Mons 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 33 47 82 faidherbeolivia@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier tartinable sauvage

L’événement Atelier tartinable sauvage Saint-Pierre-de-Mons a été mis à jour le 2026-06-23 par La Gironde du Sud