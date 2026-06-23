Atelier tartinable sauvage Saint-Pierre-de-Mons
Atelier tartinable sauvage Saint-Pierre-de-Mons mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Pierre-de-Mons
Atelier tartinable sauvage
Saint-Pierre-de-Mons Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:30:00
fin : 2026-07-08 19:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Apprendre à créer des tartinables sauvages sûrs et savoureux, à partir de plantes de saison,
Quoi de plus plaisant que de faire ses courses en pleine nature et de pouvoir manger sa récolte toute fraîche en rentrant chez soi ?
Venez découvrir ce plaisir lors de cet atelier comprenant une partie cueillette avec apprentissage à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles et un atelier en petit groupe pour apprendre à choisir les plantes sauvages adaptées aux tartinables et les astuces de préparation qui donneront un résultat onctueux et gourmand.
Nous fournissons les ingrédients nécessaires à la recette et vous repartirez avec votre préparation (pensez à emmener un contenant en verre type pot de confiture).
Prévoir une tenue adaptée à la sortie en milieu naturel et à la météo du jour, ainsi qu’un carnet de notes.
Places limitées, inscription obligatoire. .
Saint-Pierre-de-Mons 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 33 47 82 faidherbeolivia@gmail.com
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English : Atelier tartinable sauvage
L’événement Atelier tartinable sauvage Saint-Pierre-de-Mons a été mis à jour le 2026-06-23 par La Gironde du Sud
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