Saint-Pierre-de-Mons

Atelier crème naturelle visage et corps

Saint-Pierre-de-Mons Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Quoi de plus plaisant que de faire ses courses en pleine nature et de pouvoir utiliser sa récolte toute fraîche en rentrant chez soi?

Venez découvrir ce plaisir lors de cet atelier de 2h comprenant une première partie de cueillette avec apprentissage à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles et un atelier en petit groupe pour apprendre à réaliser votre crème que vous pourrez adapter à vos besoins (sécheresse, rougeurs, rides, acné, peau grasse,…)

Vous repartirez avec votre crème sur mesure dans un petit contenant offert par nos soins.

Attention, pour le paiement sur place prévoir un chèque ou l’appoint en espèce.

Ateliers accessibles dès l’âge de 7 ans, parfaits pour des moments de partage en famille

Inscription obligatoire .

Saint-Pierre-de-Mons 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 33 47 82 faidherbeolivia@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier crème naturelle visage et corps

L’événement Atelier crème naturelle visage et corps Saint-Pierre-de-Mons a été mis à jour le 2026-06-22 par La Gironde du Sud