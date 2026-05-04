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Atelier sonore Médiathèque Le MIX Mourenx

Atelier sonore Médiathèque Le MIX Mourenx

Atelier sonore Médiathèque Le MIX Mourenx mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Le MIX

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mourenx

Atelier sonore

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Le solstice d’été approche ! Quoi de mieux que de se laisser porter par la musique des instruments que tu as créée
toi-même ? Au programme mur sonore, sieste musicale et bonne ambiance  !

Sur inscription.
A partir de 4 ans   .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80  contact@le-mix.fr

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English : Atelier sonore

L’événement Atelier sonore Mourenx a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn

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