Atelier sonore Médiathèque Le MIX Mourenx
Atelier sonore Médiathèque Le MIX Mourenx mercredi 17 juin 2026.
Mourenx
Atelier sonore
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Le solstice d’été approche ! Quoi de mieux que de se laisser porter par la musique des instruments que tu as créée
toi-même ? Au programme mur sonore, sieste musicale et bonne ambiance !
Sur inscription.
A partir de 4 ans .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
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English : Atelier sonore
L’événement Atelier sonore Mourenx a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn
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