Atelier sonore Médiathèque Le MIX Mourenx

Mourenx

Atelier sonore

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Le solstice d’été approche ! Quoi de mieux que de se laisser porter par la musique des instruments que tu as créée

toi-même ? Au programme mur sonore, sieste musicale et bonne ambiance !

Sur inscription.

A partir de 4 ans .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

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English : Atelier sonore

L’événement Atelier sonore Mourenx a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn