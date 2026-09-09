Atelier sons, mouvements & souffles dansés Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois

Informations pratiques

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Atelier sons, mouvements & souffles dansés

Espace Akasha 2 rue de l’aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:30:00

fin : 2026-10-17 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-12

Ateliers de 2 heures axés sur les sons, les mouvements et les souffles dansés pour explorer la fluidité et la sensorialité.

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Espace Akasha 2 rue de l’aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 67 25 39 deploie.et.sois@gmail.com

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English : Workshop: sounds, movements & danced breaths

2 hours workshops focused on sounds, movements and danced breaths to explore fluidity and sensoriality.

L’événement Atelier sons, mouvements & souffles dansés La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord