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AGENDA · Davron

Atelier Sophie Théodose, Atelier de Sophie Théodose, Davron

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de Sophie Théodose · Davron

Atelier Sophie Théodose, Atelier de Sophie Théodose, Davron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Atelier de Sophie Théodose
Adresse
11 rue Saint-Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye
Ville
78810 Davron
Département
Yvelines

Atelier Sophie Théodose Samedi 19 septembre, 10h30 Atelier de Sophie Théodose Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite d’un atelier d’enluminures et travail sur parchemin
Travail des ors, des pigments et des matières sur grands panneaux de parchemin, sculptures de stuc ou de papier. Dans ses pièces uniques, et sur-mesure, Sophie allie savoir-faire médiéval et patte actuelle de l’artisan d’art.

Atelier de Sophie Théodose 11 rue Saint-Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye Davron 78810 Yvelines Île-de-France
Visite d’un atelier d’enluminures et travail sur parchemin

© Sophie Théodose