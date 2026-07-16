Atelier Sophie Théodose, Atelier de Sophie Théodose, Davron

Informations pratiques

Atelier Sophie Théodose Samedi 19 septembre, 10h30 Atelier de Sophie Théodose Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite d’un atelier d’enluminures et travail sur parchemin

Travail des ors, des pigments et des matières sur grands panneaux de parchemin, sculptures de stuc ou de papier. Dans ses pièces uniques, et sur-mesure, Sophie allie savoir-faire médiéval et patte actuelle de l’artisan d’art.

Atelier de Sophie Théodose 11 rue Saint-Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye Davron 78810 Yvelines Île-de-France

Visite d’un atelier d’enluminures et travail sur parchemin

© Sophie Théodose