Atelier Sophie Théodose, Atelier de Sophie Théodose, Davron
samedi 19 septembre 2026 · Atelier de Sophie Théodose · Davron
Informations pratiques
Atelier Sophie Théodose Samedi 19 septembre, 10h30 Atelier de Sophie Théodose Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite d’un atelier d’enluminures et travail sur parchemin
Travail des ors, des pigments et des matières sur grands panneaux de parchemin, sculptures de stuc ou de papier. Dans ses pièces uniques, et sur-mesure, Sophie allie savoir-faire médiéval et patte actuelle de l’artisan d’art.
Atelier de Sophie Théodose 11 rue Saint-Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye Davron 78810 Yvelines Île-de-France
Visite d’un atelier d’enluminures et travail sur parchemin
© Sophie Théodose