Atelier sophro-naturo des clés pour être plus serein au quotidien Symbiose-8 Milles Nautic Jullouville
samedi 12 septembre 2026 · Symbiose-8 Milles Nautic · Jullouville
Informations pratiques
Jullouville
Atelier sophro-naturo des clés pour être plus serein au quotidien
Symbiose-8 Milles Nautic 5 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:15:00
Date(s) :
2026-09-12
Stéphanie (Bulle de Phénix) et Betty (Inspire b) vous proposent un atelier alliant pratiques de sophrologie, naturopathie et réflexologie sur la thématique Des clés pour être plus serein au quotidien.
Pendant 2h15, nous alternerons entre:
– Exercices de sophrologie
– Conseils nutrition adaptés
– Expérience olfactive à base d’huiles essentielles
– Points de réflexologie à stimuler soi-même
Et une petite tisane à déguster
Notre objectif :
Vous permettre de mieux comprendre votre stress et de repartir avec plein d’outils pour l’apaiser au quotidien!
Un moment pour vous au cœur de la mer !
Pour que ce moment soit aussi un espace d’échanges et de partages, les places seront limitées.
Informations & inscription obligatoire :
Stéphanie: 06 26 13 44 55 / stephanie@bulledephenix.fr
Betty: 06 46 71 20 96 / inspirebettyn@gmail.com
Au plaisir de vous y retrouver !
Stéphanie & Betty .
Symbiose-8 Milles Nautic 5 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 26 13 44 55 stephanie@bulledephenix.fr
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English : Atelier sophro-naturo des clés pour être plus serein au quotidien
L’événement Atelier sophro-naturo des clés pour être plus serein au quotidien Jullouville a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Granville Terre et Mer
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